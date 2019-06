Tack verstevigt greep op Tessenderlo

Enkele weken geleden was FNG, het moederbedrijf van de modeketen Brantano, het eerste Belgische bedrijf dat gebruikmaakte van de mogelijkheid die de nieuwe vennootschapswet creëerde. En bij het onder zware schulden kreunende Greenyard overweegt hoofdaandeelhouder Hein Deprez de invoering ervan.

Ook Tessenderlo gaat de nieuwe regel invoeren, staat te lezen in de oproeping voor de buitengewone algemene vergadering van de chemiegroep op 10 juli. Die wordt - net als de weefgetouwenfabrikant Picanol - gecontroleerd door ondernemer Luc Tack. Hij bezit bijna de helft van de aandelen van Tessenderlo.

Veelvuldige inkopen

Tack stapte midden 2013 in het kapitaal van Tessenderlo. Hij kocht toen een belang van 26,7 procent van de Franse staat en legde daarvoor 192 miljoen euro op tafel, of 22 euro per aandeel. Sindsdien trok hij zijn belang fors op.