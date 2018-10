Tessenderlo behoudt jaardoel ondanks tegenslagen

De chemiegroep Tessenderlo meldt donderdag krimpende omzetcijfers voor de eerste negen maanden van dit jaar. Toch houdt Tessenderlo verrassend vast aan zijn verwachtingen voor het hele jaar.

Tessenderlo gaat voor dit jaar uit van een rebitda, een reccurrente bedrijfskasstroom, in lijn met die van 2017. Of een rebitda van om en bij 183,3 miljoen euro. Na de eerste negen maanden van dit jaar afficheert Tessenderlo een rebitda van 133,1 miljoen euro. Vorig jaar was dit voor dezelfde periode al 163,5 miljoen euro. Toch maakt Tessenderlo zich sterk dat een inhaalbeweging mogelijk is.

De omzet van de chemiegroep kwam in de eerste negen maanden op 1,2 miljard euro, of 6,2 procent minder dan een jaar geleden. Door een technisch probleem in de fabriek in het Franse Loos is de productie van natriumhydroxide fors gedaald. Tessenderlo produceert er op 60 procent van de normale capaciteit. Dat probleem zal ook het lopende vierde kwartaal impacteren, waarschuwt Tessenderlo. Natriumhydroxide, ook wel bijtende soda genoemd, is een chemische verbindingsstof.

Overname

Tessenderlo gaat ervan uit dat de overname van T-Power, een gascentrale, de cijfers zal goedmaken. Begin deze maand betaalde de chemiegroep 313 miljoen euro voor de resterende 80 procent van de aandelen van T-Power die ze nog niet in haar bezit had. Tessenderlo zal dankzij de centrale op de terreinen van de fabriek de energiekosten kunnen drukken.

Ondanks de aangehouden vooruitzichten benadrukt Tessenderlo dat de groep 'opereert in volatiele politieke, economische en financiële omstandigheden'. Met andere woorden: het zijn geen gemakkelijke tijden voor Tessenderlo.

Schulden

De chemiegroep slaagde er in de eerste jaarhelft in haar schulden af te bouwen tot 22,6 miljoen euro. Voor het derde kwartaal meldt het een nettoschuld van 25,3 miljoen euro. De overname van T-Power, en de schulden die daarvoor zijn aangegaan, zijn hier nog niet in mee gerekend. Wat wel is opgenomen, is de aankoop van een nieuw hoofdkantoor voor Tessenderlo Kerley in de Verenigde Staten. Een investering van ongeveer 10 miljoen dollar. Alles samen investeerde Tessenderlo dit jaar al bijna 55 miljoen euro.

Voor het derde kwartaal van dit jaar komt de omzet van Tessenderlo op 374,6 miljoen euro. Dat is bijna net hetzelfde als een jaar geleden. De rebitda voor het derde trimester was 35,6 miljoen euro, of 4,9 procent minder dan een jaar terug.