Tessenderlo geeft tweede winstwaarschuwing

Begin dit jaar hoopte Tessenderlo voor gans 2018 de winst min of meer op het peil van 2017 te stabiliseren. De boosdoener: de tuimelende dollar. Tessenderlo realiseert met zijn meststoffendochter Kerley, het kroonjuweel van de groep, een belangrijk deel van de activiteiten in de Verenigde Staten. Dat was een stevige streep door de rekening van analisten, die op een duidelijk winstherstel mikten.