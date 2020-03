Tessenderlo lost prognoses in

Tessenderlo Group heeft een goed jaar achter de rug waarin vooral de tak Bio-Valorization sterk presteerde. Het coronavirus noopt het chemiebedrijf tot voorzichtigheid in zijn vooruitzichten.

Bij de derdekwartaalupdate van november was al duidelijk geworden dat Tessenderlo Group op een mooi 2019 afstevende. Onder meer de natte lente in de VS en de zomerse hitte in Frankrijk zouden een gunstig effect op de winst hebben, luidde het toen. Tessenderlo schoof ook voor het eerst een becijferde winstprognose naar voor: de aangepaste brutobedrijfswinst (adjusted ebitda) zou zowat de helft hoger uitkomen op circa 270 miljoen euro.

Die prognose lost het bedrijf nu ook grotendeels in. De omzet ging vorig jaar 7,5 procent hoger naar 1,74 miljard euro. Zonder T-Power, de aardgascentrale die pas in het vierde kwartaal helemaal eigendom werd, bedraagt de omzetstijging 4,3 procent. Vooral de tak Bio-Valorization (gelatine en proteïnen en vetten voor dierenvoeding) presteerde sterk met 9,3 procent meer omzet. Agro (meststoffen en plantenbescherming) en Industrial Solutions (waterbehandeling en plastic leidingen) groeiden allebei met circa 2 procent.

De aangepaste brutobedrijfswinst (ebitda) komt 50,6 procent hoger uit op 267,7 miljoen euro, wat in lijn met de eigen prognose is. Van de winst komt bijna een vijfde - 51,2 miljoen euro om precies te zijn - van T-Power. Waarmee meteen duidelijk wordt dat de investering in de centrale niet alleen nuttig is als buffer in een voorts cyclische activiteit, maar ook echt loont. Zonder T-Power is de winststijging immers een stuk kleiner: 31,8 procent, nog altijd een sterk cijfer.

Geen dividend

Netto houdt Tessenderlo een winst van 97,6 miljoen euro over, wat 6 procent meer is dan over 2018. Een dividend kan er echter niet van af. Topman (en referentieaandeelhouder) Luc Tack kiest er voor de cash in de groep te houden. Dat is overigens een traditie onder Tack: het laatste dividend dateert van 2013.

‘Alle fabrieken en activiteiten draaien momenteel volgens verwachtingen’, klinkt het in het persbericht, met uitzondering van een productieonderbreking in een Franse fabriek. Het bedrijf wijst er ook op dat het ‘ondersteuning voor vitale diensten en cruciale goederenstromen’ biedt, onder meer basischemicaliën voor de productie van drinkwater, gelatine voor medische en voedingstoepassingen, gewasvoeding en kunststofleidingen voor drinkwatervoorziening.