Tessenderlo topt met forse cashflow schulden af

Voor 2021 rekent CEO Luc Tack op een evenaring van het sterke resultaat over 2020, ondanks de zwakke dollar.

Tessenderlo heeft het pandemiejaar 2020 met stevige winstgroei afgesloten. Na een verrassend sterk eerste halfjaar voorspelde CEO Luc Tack minstens 10 procent winstgroei voor heel 2020. Uiteindelijk steeg de bedrijfswinst voor afschrijvingen een kleine 18 procent tot 315 miljoen. De vrije kasstroom steeg 58 procent, naar 190 miljoen euro. Gevolg: de chemiegroep drong de schulden met ruim 40 procent terug, naar 201 miljoen euro.

Netto steeg de winst slechts bescheiden, tot 99 miljoen euro of 2,30 euro per aandeel. Dat is vooral omdat de chemiegroep latente minwaarden moest boeken op intragroepleningen en cashreserves in Amerikaanse dollar.

In de tweede jaarhelft verzwakte de winstgroei wel tot 8 procent, van 25 procent over de eerste helft. Dit vooral door de landbouwtak - met de Amerikaanse meststoffenproducent en kroonjuweel Kerley de belangrijkste winstmotor. Dankzij een milde winter lag het belangrijkste volume in de eerste jaarhelft. Gevolg: een 5 procent lager winstbijdrage in de tweede helft, al bleef er over heel 2020 6 procent winstgroei tot 126 miljoen euro.

De tak BioValorization, die dierlijke resten verwerkt tot gelatine, blijft sterk presteren. De producten van de afdeling worden steeds vaker gebruikt in gezondheidsproducten en schoonheidsproducten, zoals collageenpeptide in antirimpelcrèmes en allerhande voedingssupplementen voor sporters.

Vorige maand legde Amerikaanse branchegenoot Darling Ingredients al sterke jaarcijfers voor. Darling beleefde op Wall Street een boerenjaar en is sinds maart 2020 verviervoudigd. Ook BioValorization beleefde een boerenjaar: de winstbijdrage ging 56 procent tot 82 miljoen euro.

De derde tak, Industrial Solutions, leverde grootste verrassing. Die afdeling omvat onder meer de productie van kunststoffen buizen en chemische producten voor goudmijnen. Na een vrij vlakke eerste jaarhelft steeg de winst in de tweede jaarhelft met drie kwart, wat over 2020 de winstbijdrager 29 procent hoger tilde naar 53 miljoen euro.

Tessenderlo verwijst in de toelichting naar een stevig volumeherstel in de tweede jaarhelft, in combinatie met de eerder doorgevoerde kostenbesparingen.

Minder verrassend is de vierde poot, de meest voorspelbare: de energiecentrale T-Power leverde 54 miljoen winst aan, een cijfer dat dankzij langetermijncontracten van jaar tot jaar weinig verandert.

2021

Voor 2021 rekent Tack op een bedrijfswinst in lijn met die van 2020. Belangrijk: die prognose houdt rekening met de zwakke dollar, die omgerekend naar euro onder meer de belangrijke inkomsten van de Amerikaanse dochter Kerley aanvreet. Gezuiverd voor wisselkoersen impliceert de prognose dus winstgroei.

Kempen-analist Christophe Beghin stipt aan dat Tack in het begin van het jaar vaak 'conservatief' uit de hoek komt. Hij verwacht winstgroei, gelet op de sterke gang van zaken in de afdelingen Agro en BioValorization.

Picanol

Tessenderlo zit dankzij de bulkaankopen van Luc Tack steeds steviger ingebed bij de industriële holding Picanol, die voorbeurs ook cijfers voorlegt.

De holding kondigde vorige week een nieuwe diversificatie aan, met een investering in het Zwitserse Rieter Holding. Picanol krikte vooral dankzij het winstherstel bij Tessenderlo de nettowinst een derde op tot 55,4 miljoen euro of 3,1 euro per aandeel.