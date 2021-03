Thomas Leysen wordt voorzitter van Nederlands miljardenbedrijf DSM

Met een beurswaarde van 25 miljard euro is DSM één van de industriële trotsen van Nederland en veel groter dan Umicore en Mediahuis waar Thomas Leysen al voorzitter is.

Leysen is er nu nog steeds voorzitter, net als bij Mediahuis, de krantengroep met onder meer De Standaard. Hij neemt er nu in Nederland een derde voorzittersrol bij.

Het begon met steenkoolmijnen. Later kwam daar de productie van ammoniak en kunstmest bij, op basis van bijproducten die vrij kwamen bij het vergassen van steenkool. Na de gasvondsten in Groningen en de sluiting van de laatste mijnen in de jaren zeventig, stapte DSM de wereld van de petrochemie in, om zich vervolgens te specialiseren in speciaalchemie en zelfs voeding.