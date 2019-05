Topvrouw Solvay start met winstalarm

Ilham Kadri is nog maar sinds maart CEO van Solvay en waarschuwt meteen dat de winst dit jaar niet zal groeien.

'De economische context is sinds februari verslechterd en we verwachten dat dat zich in het tweede kwartaal zal voortzetten', meldt Ilham Kadri in het kwartaalrapport. Ze ziet zich daardoor genoodzaakt de winstprognose van Solvay voor dit jaar neerwaarts bij te stellen.

Haar voorganger Jean-Pierre Clamadieu mikte bij zijn afscheid eind februari nog op een 'bescheiden' groei van de brutobedrijfswinst (ebitda) op organische basis. Dat is intussen aangepast naar 'stabiele tot bescheiden lagere' winst op organische basis. Bij die prognoses houdt Solvay geen rekening met wisselkoersschommelingen, overnames en afgestoten activiteiten.

In het eerste kwartaal kwam de ebitda uit op 571 miljoen euro. Dat is 2,4 procent meer dan vorig jaar, maar dat is alleen te danken aan positieve wisselkoersevoluties zoals de versterking van de dollar. Zonder die impact daalde de ebitda met 0,6 procent.

Kadri wijst voor de mindere gang van zaken voornamelijk naar de automobiel-, elektronica- en de oliemarkt, die het voorbije kwartaal onder druk stonden. Solvay produceert onder andere hittebestendige materialen voor de smartphones en tablets van Apple en Samsung. De automobielsector is dan weer een grote afnemer van lichtgewichtmaterialen voor allerhande onderdelen onder de motorkap. En in de VS is het een toeleverancier van chemicaliën om olie en gas uit schaliegesteente naar boven te krijgen.

Positief was dat de omzet van Composite Materials (materialen voor de luchtvaartsector) met ongeveer 20 procent is gestegen doordat de bouw van het gevechtsvliegtuig F-35, de 787 Dreamliner en de zogeheten LEAP-motoren van Safran op snelheid komt. Ook de productie van vanilline - een synthetisch alternatief voor natuurlijke vanille - was een positieve uitschieter, net als de meer klassieke chemicaliën van Solvay. Die laatste divisie (performance chemicals) zag de ebitda in het eerste kwartaal zelfs met 11 procent stijgen door prijsverhogingen en stijgende volumes.

Vrije kasstroom

De vrije kasstroom (uit voortgezette activiteiten) zal dit jaar uitkomen op ongeveer 490 miljoen euro, tegenover 830 miljoen euro vorig jaar. Een grote tegenvaller. In het eerste kwartaal was de vrije kasstroom zelfs negatief (-91 miljoen euro), te wijten aan een forse toename van de voorraden en het werkkapitaal. De nettoschulden stegen deels daardoor tot 5,8 miljard euro.

'Sinds mijn startdag gaat de aandacht uit naar het reageren op de uitdagende omstandigheden', zegt Kadri. De focus ligt daarbij op kostenbesparingen en de generatie van kasstromen. 'Ik ben begonnen met een strategische denkoefening met als doel de waardecreatie in gang te zetten en te versnellen.'

Wat haar masterplan precies is, zal de komende maanden duidelijk worden. Intussen heeft Kadri wel al het directiecomité hervormd en 'vereenvoudigd'. Het comité krimpt van zeven naar zes leden.