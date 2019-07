Topvrouw Solvay zoekt speechschrijver

Ilham Kadri, de Frans-Marokkaanse topvrouw van chemiereus Solvay, is op zoek naar een voltijdse speechschrijver, zo blijkt uit een vacature.

De speechwriter moet de stem van zowel de CEO als het bedrijf zelf versterken in het publieke debat. Hij of zij moet Kadri (50) ook helpen om maandelijkse opiniestukken en blogbijdragen te schrijven en haar bijstaan in haar communicatie op sociale media als LinkedIn en Twitter.