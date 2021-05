Umicore en BASF delen patenten in kathodematerialen

De uitwisseling van patenten lijkt vooral een manier om de positie van Umicore als wereldmarktleider in kathodes met nikkel te verdedigen.

De Belgische materialengroep Umicore sluit met de Duitse chemiereus BASF een licentieovereenkomst rond patenten. De deal omvat een waaier aan kathodematerialen en hun voorlopers, zoals nikkel-mangaan-kobalt (NMC), nikkel-kobalt-aluminium (NCA, nikkel-mangaan-kobalt-aluminium (NMCA) en hoog-mangaan (HLM). Financiële details geven de twee niet vrij.

Kathodematerialen behoren tot de meest cruciale componenten van de batterijcellen die de snel groeiende vloot elektrische auto's zoemend op de weg moeten houden. Terwijl een anode een vrij eenvoudige elektrode van grafiet is die in gebruik is als de batterij oplaadt, is de kathode is de veel complexere elektrode van lithium en andere materialen die aan de slag moet als de herlaadbatterij haar energie vrijgeeft.

Umicore is wereldmarktleider in de op dit ogenblik populairste combinatie, NMC. Kathodes met nikkel kunnen bij eenzelfde gewicht meer energie opslaan en zijn dus tot nader order cruciaal om elektrische auto's te bouwen die niet om de haverklap een stopcontact moeten zoeken.

De jongste maanden schoten beleggers in Umicore in een kramp telkens het letterwoord LFP viel, bijvoorbeeld op de beleggersdag van Tesla of recent die van Volkswagen. Tesla zweert voor zijn instapmodel Model 3 bij LFP-batterijen van de Chinese reus CATL, met goedkopere kathodes op basis van lithium, ijzer en fosfaat. Ook Volkswagen-CEO Herbert Diess sprak over het 'grote kostenvoordeel' van LFP.

De alliantie met BASF in patenten lijkt een manier om de technologische voorsprong te verdedigen. 'Deze overeenkomst versterkt onze technologische positie', zegt afscheidnemend Umicore-CEO Marc Grynberg. 'Ze vergroot ons vermogen om oplossingen te ontwikkelen die aan de strengste vereisten van onze batterijklanten voldoen.'

Beurshuizen Kepler Cheuvreux en ING stippen dat aan de deal voor Umicore het risico op technologische disruptie verkleint. 'We veronderstellen dat Umicore nu, tenminste in theorie, NCA-kathodes aan Tesla zou kunnen leveren', zegt ING-analist Stijn Demeester. 'Maar we blijven LFP, een technologie die Umicore in 2015 verliet, op korte termijn als een bedreiging zien'.

Umicore en BASF komen elkaar al decennia tegen in de autosector: Beide controleren ongeveer een derde van de wereldmarkt voor autokatalysatoren, het andere derde is voor het Britse Johnson Matthey.