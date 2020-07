Umicore helpt gezinnen uit Hoboken verhuizen

Het voorstel komt er nadat vorige week te hoge loodwaarden in het bloed van enkele kinderen is vastgesteld. Dat melden verschillende kranten waaronder Gazet van Antwerpen en Het Laatste Nieuws.

Er is ook overleg over een groene buffer rond de Hobokense site om de gezondheidsproblemen in de wijk rond de enorme fabriek, die als 'bovengrondse mijnbouwer' (edel)metalen recycleert uit afgedankte elektronica, definitief van de baan te helpen. Dat betekent dat een honderdtal huizen moeten verdwijnen, mogelijk met onteigeningen. Umicore investeerde de voorbije jaren fors in de site, die op een recordjaar afstevent.