Umicore in beroep tegen strengere lood-in-bloednormen

Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) moet nu beslissen of de recyclagefabriek in Hoboken zich aan de strengere normen moet houden. Het Antwerpse provinciebestuur betreurt de beslissing van Umicore om in beroep te gaan.

De materialengroep Umicore gaat in beroep tegen de bijstelling van de voorwaarden van haar omgevingsvergunning in Hoboken, waardoor ze zich aan strengere lood-in-bloednormen moet houden. Dat meldt het Antwerpse provinciebestuur.

De provincie besloot in juni aan de voorwaarden te schaven nadat in 2020 uit de halfjaarlijkse bloedonderzoeken was gebleken dat een pak kinderen uit de wijken rond de fabriek voor het eerst in jaren te hoge dosissen lood in hun bloed hadden. Het ging om gemiddeld 6,01 microgram per deciliter.

Onder de nieuwe voorwaarden verplicht de provincie Umicore om maatregelen te nemen, zodat de norm voor lood in het bloed dit jaar gemiddeld maximaal 3,5 µg/dl bedraagt bij kinderen van 1 tot en met 12 jaar. Tegen 31 december 2025 mogen de lood-in-bloedconcentraties nog een gemiddelde van 2 µg/dl bedragen, met maximaal een 95ste percentielwaarde van 4 µg/dl.

Umicore, dat in Hoboken de grootste recyclagefabriek voor edele metalen ter wereld uitbaat, liet eerder al weten dat het die waarden te ambitieus vindt en niet in lijn met de internationale richtwaarden. 'We vragen een overleg met de overheid om tot een robuuste en betrouwbare methode te komen voor het bepalen van de vergunningsvoorwaarden die het provinciebestuur voor de fabriek heeft voorgesteld', reageert woordvoerder Marjolein Scheers op het beroep.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) moet nu over het beroep oordelen. Ze heeft een paar maanden de tijd om het dossier opnieuw te onderzoeken, adviezen in te winnen en een beslissing te nemen. Het Antwerpse provinciebestuur zegt het beroep te betreuren. 'Het uitgangspunt van de aangepaste voorwaarden in de vergunning is dat de lood-in-bloedconcentraties van de kinderen naar een zo laag mogelijk niveau moeten dalen', zegt gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA). 'Met de huidige wetenschappelijke inzichten en technieken moet dat mogelijk zijn. De waarden zijn ambitieus, maar in het belang van de gezondheid van de bewoners.'

