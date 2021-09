Umicore in beroep tegen strengere loodnormen

Umicore gaat in beroep tegen de strengere normen voor zijn recyclagefabriek in Hoboken. De normen, opgelegd door de provincie Antwerpen, moeten het loodgehalte in het bloed van kinderen uit de buurt verder doen dalen.

De Antwerpse deputatie verplichtte Umicore in juni om maatregelen te nemen , zodat de norm voor lood in het bloed bij kinderen tot 12 jaar nog dit jaar gemiddeld maximaal 3,5 µg/dl bedraagt. De jaren nadien moet dat verder dalen. Tegen 31 december 2025 mogen de lood-in-bloedconcentraties een gemiddelde van 2 µg/dl bedragen, met uitschieters tot maximaal 4 µg/dl voor de zwaarst getroffen groep.

De deputatie betreurt het verzet. 'Het uitgangspunt van de aangepaste voorwaarden in de vergunning is dat de lood-in-bloedconcentraties van de kinderen moeten dalen naar een zo laag mogelijk haalbaar niveau', zegt gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA), bevoegd voor omgevingsvergunningen.

'De opgelegde grenswaarden voor lood in het bloed zijn veel strenger dan voordien en gebaseerd op de huidige actuele wetenschappelijke inzichten. Die zijn ambitieus, maar in het belang van de gezondheid van de bewoners', beklemtoont de gedeputeerde. 'Wij betreuren daarom de beslissing van Umicore, maar wachten de beslissing van de minister af.'

Umicore gaf eerder al te kennen dat de normen van het Antwerpse provinciebestuur uitermate ambitieus zijn en veel strenger dan de richtwaarden die internationaal gevolgd worden. 'We zijn ervan overtuigd dat nieuwe verbeterprojecten en investeringen ertoe zullen leiden dat de stofuitstoot verder zal dalen, met een verdere daling van lood in het bloed tot gevolg', zei Johan Ramharter, senior vicepresident bij Umicore, in juli. 'We vragen overleg met de overheid om een robuuste en betrouwbare methode vast te leggen die nodig is voor het bepalen van de norm en het beoordelen van onze inspanningen.'