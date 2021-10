Umicore tempert winstprognose

Umicore herziet licht haar winstprognose. De materialengroep verwacht in een update dat de bedrijfswinst over heel 2021 de 1 miljard euro zal benaderen.

Dat is nog altijd - met dank aan de boomende recyclagedochter in Hoboken - een forse groei tegenover de 536 miljoen euro winst over 2020, maar wel iets minder dan de belofte deze zomer voor een winst lichtjes boven het miljard. Die outlook had de beurskoers deze zomer voor het eerst in drie jaar naar een record gestuurd.