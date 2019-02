Umicore verwacht minder groei in 2019

Na een sterk 2018 waarschuwt CEO Marc Grynberg dat de crisis in de autosector dit jaar een belangrijke kopwind vormt.

Umicore lost over boekjaar 2018 met een winstgroei van een kwart tot 514 miljoen euro de verwachtingen van analisten in. De analisten hadden hun verwachtingen wel getemperd, nadat de materialengroep eind 2018 gewaarschuwd had dat verschillende kopwinden de bedrijfswinst aan de onderkant van de aangegeven vork (510 à 550 miljoen euro) zou uitkomen.

Die kopwinden zijn nog niet verdwenen, luidt de boodschap van CEO Marc Grynberg nu. Ook al blijft de groep op koers om haar ambities voor 2020 te overtreffen, dat belet niet dat 2019 wat minder belooft te worden. 'We verwachten dat de winstgroei in 2019 getemperd zal worden door de huidige zwakke vraag in de autosector en in de consumentenelektronica', klinkt het.

Daarnaast geeft Grynberg ook aan dat de subafdeling Cobalt & Specialty Materials (CSM), de kobaltraffinage zeg maar, de uitzonderlijke winstgevendheid van het eerste halfjaar van 2018 niet zal kunnen evenaren. Gelet op de forse koersval van de kobaltprijs op de Londense metalenmarkt is dat geen grote verrassing.

Eerder deze week opperde een analist dat beleggers mogelijk onderschatten hoe belangrijk CSM de voorbije jaren was voor de winstgroei van de afdeling Energy & Surface Technologies (E&ST). Die groeide in 2018 uit tot veruit de belangrijkste winstmotor, met bijna een verdubbeling van de winstbijdrage tot 257 miljoen euro.

Een sterke groei die beleggers vooral aan de subafdeling 'Rechargeable Battery Materials' (RBM) toeschrijven, de wereldmarktleider voor kathodematerialen voor de krachtige herlaadbatterijen die de snelgroeiende vloot elektrische auto's zoemend op de weg moet houden.

De afdeling E&ST, jarenlang het klein duimpje van de groep, overvleugelde in 2018 de twee andere afdeling. De afdeling katalysatoren zag door de dieselcrisis de bedrijfswinst stagneren op 168 miljoen euro. Idem voor de afdeling Recyclage, de 'bovengrondse mijnbouwer' die in Hoboken (edel)metalen uit afgedankte consumentenelektronica puurt. Daar bleef de winstgroei tot 5 procent beperkt, onder meer omdat een brand in Hoboken de verwerkte volumes tegen het jaareinde inperkte.

Vraag is vooral in welke mate een wat minder 2019 al in de koers van Umicore verrekend zit. Het aandeel kreeg vorig najaar na een euforische eerste jaarhelft door de sombere signalen uit de autosector en de eigen getemperde prognoses al een stevige tik. Daar staat tegenover dat analisten gemiddeld voor 2019 nog altijd een winstgroei van 17 procent, tot 600 miljoen euro, voorspellen.