Umicore waarschuwt voor zwakke batterijtak

De materialengroep countert met een sterk Hoboken dit jaar een erg zwakke batterijmaterialentak. Deze laatste zal door overcapaciteit in China 'meer tijd nodig hebben om de gewenste schaaleffecten te bereiken'.

In een niet geplande update laat Umicore weten voor boekjaar 2020 op een bedrijfswinst tussen 465 en 490 miljoen euro te rekenen. Dat is minstens 4 procent minder dan de 509 miljoen over boekjaar 2019, maar grosso modo in lijn met de 480 miljoen waar analisten volgens informatieleverancier Bloomberg van uit gingen.

Belangrijker is echter de samenstelling van de winst. Dat de winst op peil blijft, is grotendeels te danken aan de boomende recyclagetak in Hoboken. Die stevent af op een recordjaar met een winstbijdrage van 320 à 330 miljoen euro, minstens 70 procent meer dan de 188 miljoen over boekjaar 2019.

-60% Batterijen vs hoboken Terwijl de batterijentak zijn winst dit jaar 60 procent ziet zakken, kan de boomende recyclagetak in Hoboken zijn winst 70 procent verhogen

Heel wat minder vergaat het evenwel de 'hipsterafdeling' Energy & Surface Technologies (E&ST). Dat is de afdeling die wereldmarktleider is voor kathodematerialen in batterijmaterialen en de afdeling waar beleggers meest op foucssen.

Voor heel 2020 rekent CEO Marc Grynberg nu op een winstbijdrage van 70 à 75 miljoen. Dat betekent dus dat de afdeling - die over de eerste jaarhelft 54 miljoen winst draaide - in de tweede helft ternauwernood rendabel was. Eind juli had de materialengroep al gewaarschuwd dat de winst in de tweede jaarhelft lager zou liggen. De winstbijdrage over heel 2020 is minstens 60 procent lager dan de 183 miljoen euro over boekjaar 2019.

Even belangrijk: Grynberg rekent niet snel op beterschap. 'In de huidige marktcontext zal het meer tijd vergen om de gewenste schaaleffecten te bereiken. Het ongunstige prijsklimaat zal aanhouden als gevolg van overcapaciteit in de industrie', zegt Grynberg.