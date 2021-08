Vakbonden Brussels Airlines dreigen met acties

De vakbonden bij Brussels Airlines dreigen met acties, nadat gesprekken over de werkdruk voor het cabinepersoneel zijn afgesprongen. Het is volgens hen niet de bedoeling de passagiers te treffen.

De kans groeit dat het personeel van Brussels Airlines later deze zomer actie voert, uit onvrede over de hoge werkdruk. Verzoeningsgesprekken met de directie daarover zijn deze week afgesprongen. 'Maar het is niet de bedoeling de passagiers te straffen', zegt Olivier Van Camp van de socialistische vakbond. 'We gaan bekijken hoe we druk kunnen uitoefenen op de directie zonder de passagiers hard te treffen.