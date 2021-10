Vakbonden plannen acties in chemiebedrijven

De chemiekoepel Essenscia is niet te spreken over de algemene stakingsaanzegging.

De vakbonden ACV, ABVV en ACLVB kondigen een stakingsaanzegging aan voor acties in alle Belgische chemiebedrijven. Ze deden dat naar eigen zeggen omdat chemiekoepel 'Essenscia vrijdagavond de onderhandelingen rond een nieuw sectoraal akkoord abrupt had verlaten.' De vakbonden en Essenscia voerden sinds eind september gesprekken voor een nieuw sectoraal akkoord.

Welke acties precies georganiseerd zouden worden en waar, is nog niet duidelijk. Wel zullen dinsdag al vakbondsmilitanten verzamelen aan de ingang van een evenement van Essenscia in Brussel.

'Op zich waren we constructief aan het onderhandelen', legt Koen De Kinder van ACVBIE uit. 'Ze hadden wel al aangegeven een coronapremie in 2021 niet te zien zitten. Daarnaast wilden ze pas loonsverhogingen toekennen vanaf 2022. Dat zou dan gebeuren binnen een kleine marge. Als Essenscia opnieuw wil onderhandelen, zullen we onze acties schorsen.'