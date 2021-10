Verkwikt Solvay trekt groene kaart

Dankzij de opmars van elektrische wagens boekt de chemiereus een recordomzet in speciaalpolymeren. CEO Ilham Kadri belooft op korte termijn een hogere cashflow en op lange termijn koolstofneutraliteit.

De resultaten van Solvay zijn een beat over de hele lijn. Waar belangrijke eindmarkten zoals de lucht- en ruimtevaart vorig jaar nog op apegapen lagen, sloegen ze afgelopen zomermaanden terug. Vooral de automobielmarkt bleek een belangrijke aanjager van een fors omzet- en winstherstel bij de chemiegroep.

Op groepsniveau toont Solvay een omzetgroei van 25 procent ten opzichte van vorig jaar tot 2,57 miljard euro (of 6 procent organisch wanneer je het 'unieke' covidjaar 2020 buiten beschouwing laat). De brutobedrijfswinst (ebitda) dikt met 31 procent aan naar net geen 600 miljoen euro. Analisten rekenden gemiddeld op 570 miljoen. Netto herstelde de winst met ruim de helft naar 273 miljoen of 2,64 euro per aandeel.

Waar het vorig jaar aan de klassieke chemie was om Solvay op koers te houden, zijn het nu de meer hoogwaardige (én meer rendabele) materialen die met de pluimen gaan lopen (zie overzichtstabel onderaan).

Lees Meer BASF verdubbelt chemieprijzen in derde kwartaal

De afdeling Specialty Polymers, die hitte-, corrosie-, drukbestendige coatings maakt laat een omzetgroei zien van 35 procent. De verkoop aan de autosector nam, dankzij de elektrificatie van het wagenpark, met de helft toe. De polymeren van Solvay worden gebruikt voor elektronische componenten die talrijk aanwezig zijn in elektrische wagens. 'De burgerluchtvaart kende dan weer een tragere dynamiek', leest het persbericht.

'Dankzij onze niet-aflatende aandacht voor kosten- en prijsmaatregelen konden de marges stabiel blijven ten opzichte van het niveau van vóór COVID-19', zegt CEO Ilham Kadri.

Dankzij onze niet-aflatende kostenmaatregelen konden we de marges terugbrengen naar hun niveau van voor corona. Ilham Kadri CEO Solvay

'We zullen acties blijven nemen om de stijgende kost voor grondstoffen, energie en logistiek het hoofd te bieden', aldus Kadri. Solvay neemt zich voor om 'ondanks die macro-economische tegenwind' een brutobedrijfswinst (ebitda) tussen 2,2 en 2,3 miljard euro neer te zetten.

Merk op dat Solvay net als sectorgenoot BASF de duurdere grondstoffen vlot kon doorrekenen: in de afdeling chemie kwam het zomerse omzetherstel er evenredig van prijs- en volumestijgingen, in Materials was de remonte nagenoeg integraal te danken aan hogere verkoopsvolumes.

De chemiegroep handhaaft de verhoogde prognose die ze in juli meegaf. De raming voor de vrije kasstroom, een stokpaardje van Kadri, wordt wel met ongeveer 50 miljoen euro opwaarts bijgesteld naar 800 miljoen euro.

Koolstofneutraal

Er werd ook uitgekeken naar nieuws over een mogelijke verkoop van de sodatak. Dat nieuws bleef uit. In die divisie wordt Solvay het vuur aan de schenen gelegd door een activistische aandeelhouder. Bluebell Capital eist het vertrek van Kadri op basis van vermeende milieuvervuiling rond een Toscaanse sodafabriek.

In dat verband valt het op dat Solvay zich expliciet tot doel stelt om tegen 2050 koolstofneutraal te worden. 'We zullen de lat hoger leggen als antwoord op de klimaatverandering', zegt Kadri. 'De aankondiging van vandaag is daarin een belangrijke stap'. Met uitzondering van de sodadivisie wil Solvay al 10 jaar eerder, in 2040, klimaatneutraal zijn. Het trekt 1 miljard euro uit om dat doel te bereiken. In een eerste fase zijn er 36 projecten gelanceerd rond CO2-reductie die elk jaar 2,4 megaton CO2 moeten wegwerken, ongeveer de uitstoot van een miljoen auto's met een verbrandingsmotor.