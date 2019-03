Verlies in Roundup-proces maakt Bayer 8 miljard lichter op beurs

De Duitse chemiegigant Bayer verliest woensdagochtend ruim een tiende van zijn beurswaarde nadat het bedrijf in het zand beet in een belangrijke Amerikaanse rechtszaak.

Een rechtbankjury in San Francisco oordeelde dinsdag dat de kanker die de Amerikaan Edwin Hardeman opliep wel degelijk te wijten is aan het gebruik van Bayers onkruidverdelger Roundup.

In een tweede ronde moet de jury nu uitmaken of Bayer daarvoor verantwoordelijk is. Bayer werd pas vorig jaar eigenaar van Roundup, via de overname van het Amerikaanse Monsanto.