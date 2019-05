Verpakkingsspecialist Abriso maakt kwantumsprong na overname

De West-Vlaamse verpakkings- en isolatiespecialist Abriso koopt Airpack, een Italiaanse sectorgenoot die de helft groter is. De nieuwe groep is goed voor een kwart miljard euro omzet.

Derde keer, goed keer. In 2012 en in 2013 probeerde Abriso al zijn Italiaanse concurrent Airpack, bekend onder de naam Jiffy Packaging, in te lijven. Zonder succes. Deze keer lukt het wel. Abriso heeft een kapitaalkrachtige hoofdaandeelhouder die zijn groei mee ondersteunt. ‘Het is voor zulke deals dat we drie jaar geleden Bencis Capital aan boord hebben gehaald. Op eigen houtje was het niet gelukt’, zegt CEO Jan Dejonghe.

Hoeveel Abriso op tafel legt, wordt niet bekendgemaakt. Maar de groep uit Anzegem doet dankzij de deal een kwantumsprong. De groepsomzet klimt van 103 miljoen naar 250 miljoen euro, de brutobedrijfswinst (ebitda) verdubbelt tot zo’n 17 miljoen, het aantal medewerkers verdrievoudigt tot 1.600. Het aantal fabrieken stijgt van 9 naar 19.

Het bedrijf maakt isolatie en beschermende verpakkingsmaterialen zoals de bubble wrap, de plasticfolie met luchtbelletjes.

Ondanks de gedeeltelijke geografische overlapping tussen de twee groepen gaan we geen vestigingen sluiten, zegt Dejonghe. ‘Alle fabrieken blijven bestaan. In ons metier is het belangrijk dicht bij de klanten te zitten om de transportkosten te beperken. We gaan wel de productie herverdelen tussen de vestigingen.’ Dejonghe wil het daar trouwens niet bij laten. ‘In de sector is nog veel potentieel voor consolidatie’, stelt hij.

Bubble wrap

De naam Abriso zegt u misschien niets, maar zijn producten zijn des te bekender: isolatiematerialen en beschermende verpakkingsmaterialen zoals de bubble wrap, de plasticfolie met belletjes, of isolerende schuimomhulsels voor de bouw. De producten van Abriso worden gebruikt om elektronica, meubels en auto-onderdelen te beschermen tegen beschadigingen. De resultaten van de groep zitten in de lift dankzij de forse groei van e-commerce en de stijgende vraag naar (thermische, maar ook akoestische) isolatie.

1.600 Personeelsbestand Door de overname verdrievoudigt het personeelsbestand van Abriso naar 1.600.

Het West-Vlaamse bedrijf was jaren in handen van Peter en Sofie Deceuninck, de kinderen van Lionel Deceuninck. Die stond met zijn broers Roger en Michel Deceuninck aan de wieg van de gelijknamige producent van pvc-profielen.

Eind 2013 trok CEO Peter Deceuninck zich terug uit Abriso, ook als aandeelhouder. Financieel directeur Jan Dejonghe - in een vorig leven de financiële man van de beursgenoteerde diepvriesgroentegroep Pinguin - nam met enkele managers het bedrijf over. Hij verving Deceuninck als gedelegeerd bestuurder. De zeven managers kregen 59 procent van de aandelen in handen. Sofie Deceuninck, in de voetbalwereld bekend als ex-bestuurder van Cercle Brugge, bleef aan boord (41%) en werd voorzitster van de raad van bestuur.

Drie jaar later verdween ook zij uit beeld. Bencis kwam toen aan boord. Het investeringsfonds kreeg 59 procent van de groep in handen, het management rond Jan Dejonghe behield een belang van 41 procent. Het grootste deel daarvan zit bij Dejonghe zelf.