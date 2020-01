Vic Swerts (Soudal) neemt belang in zakenpartner van eerste uur

Vic Swerts koopt het grootste deel van De Neef Chemical Processing. Zaakvoerder Herman De Neef is de man met wie Swerts ooit startte voor hij Soudal oprichtte.

Een grote participatie is het niet - De Neef Chemical Processing draait een omzet van 13 miljoen euro. Maar de deal heeft wel een grote symbolische betekenis. Door de deal neemt Vic Swerts een meerderheidsbelang in het bedrijf van de man met wie hij bijna 50 jaar geleden zijn ondernemerscarrière begon aan de Antwerpse Ossenmarkt.

Herman De Neef richtte in 2013 De Neef Chemical Processing op, waarmee hij pionierde in de recyclage van solventen. Janssen Pharma was de eerste grote klant.

Al snel scheidden de wegen door een verschil in visie. Swerts ging verder in siliconen, De Neef richtte De Neef Construction Chemicals op, gespecialiseerd in polyesters en epoxyharsen voor waterdichting en betonreparatie. Beide ondernemers deelden toen het wel en wee van een startend bedrijf, en zijn tot op vandaag nog vrienden.

Janssen Pharma

Schermvullende weergave Herman De Neef. ©Wouter Van Vooren

De Neef verkocht zijn eerste bedrijf in 2011 - toen het 50 miljoen euro omzet draaide - aan de Amerikaanse multinational Grace. In 2013 richtte hij De Neef Chemical Processing op, waarmee hij pionierde met een procedé om solventen te zuiveren en te herwinnen. Vier jaar later was hij klaar met de nodige tests en vergunningen en sleepte hij een contract in de wacht met de farmareus Janssen Pharmaceutica.

Voortaan zouden de oplosmiddelen die Janssen gebruikt voor de productie van canagliflozin - het actieve bestanddeel voor het diabetesmedicijn Invokana - na recyclage opnieuw gebruikt worden in het productieproces. Die vorm van circulaire economie in de farmasector was toen een wereldprimeur.

Nu is ook de cirkel voor Herman De Neef (76) en Vic Swerts (79) rond. De investering verloopt via de familiale holding van Swerts. 'Het belang wordt meer als een diversificatie gezien dan dat er echt synergiewinsten met Soudal zullen zijn', stelt Jurgen Vandervelden, de schoonzoon van Swerts en directeur van Soudal Benelux. 'De samenwerking met de siliconen- en lijmenproducent Soudal zelf is beperkt.' Volgens Swerts 'onderstreept de deal dat we op een verantwoorde en duurzame manier willen blijven groeien'.