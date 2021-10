Vlaanderen legt deel van 3M tijdelijk stil

Eerder deze week bleek uit de resultaten van een bloedonderzoek bij zo'n 800 omwonenden dat meer dan 90 procent van de deelnemers te hoge PFOS-waarden in zijn bloed had, wat kan leiden tot immuniteitsproblemen, leverstoornissen, een te laag geboortegewicht en een verhoogde cholesterol.

Demir eiste toen dat 3M binnen twee dagen meer duidelijkheid over zijn uitstoot zou verschaffen. Donderdag zat een delegatie van het bedrijf samen met de Omgevingsinspectie. Maar de informatie die toen op tafel kwam, volstaat volgens Demir niet. 'Ze hebben ons 11.000 documenten bezorgd, wellicht om alles op de lange baan te schuiven. Maar de vraag was simpel en daar kwam geen antwoord op.'

Rebecca Teeters, die als senior vicepresident van 3M wereldwijd alle PFAS-gerelateerde kwesties behandelt, zei vrijdag in een gesprek met De Tijd te vrezen dat de economische impact groot zal zijn. Zwijndrecht is een cruciale schakel in de internationale groep, die wereldwijd goed is voor 30 miljard dollar omzet. De fabriek maakt materialen en stoffen die belangrijk zijn voor diverse industriële sectoren. 'Als de fabriek voor langere tijd gesloten wordt, is dat niet alleen slecht nieuws voor de 350 werknemers, maar komen wereldwijd tal van toeleveringsketens in de problemen', waarschuwde ze.