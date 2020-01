Wat met de alcohol uit de 0,0-biertjes?

Alcoholvrij bier is zo populair dat brouwers alcohol overhouden als afval. Waarvoor kunnen we die gebruiken?

Waarom drinken we meer alcoholvrij?

Omdat het nu wél te drinken is. We kiezen er in groeienden getale voor. In 2018 werd drie keer zoveel alcoholvrij bier verkocht als het jaar ervoor, blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Financiën. En alles wijst erop dat die groei vorig jaar alleen maar is versterkt. De verkoop van pils en speciaalbieren stagneert, maar met 0.0-drankjes boeken brouwers tot dubbele groeicijfers. Het smaakt beter dan in het verleden, zeggen consumenten. En het past bij de nieuwe gezondheidstrend. Millennials drinken minder dan oudere leeftijdsgroepen en het is te verwachten dat ze die levensstijl doorzetten. Het alcoholvrije biertje zal in populariteit groeien. Dat betekent extra werk voor brouwers.

Hoe maak je alcoholvrij bier?

Net als gewoon bier, maar met een extra stap. Brouw een bier met zo’n 5% alcohol, en laat er de alcohol door een destillatieproces uit verdampen. Er is alleen één probleem: in alcohol zitten veel smaakstoffen en daarom verdwijnt met het destilleren juist wat bier lekker maakt. ‘In alcohol lost meer op dan in water’, zegt Karin Schroen, levensmiddelentechnoloog aan de Wageningen Universiteit. ‘Vergelijk het met het wassen van een vet raam. Met alleen water lukt het niet, maar als je een beetje brandspiritus toevoegt aan water, gaat het veel beter.’ Vandaar dat oudere alcoholvrije biertjes tegenvielen, denkt zij.

Hoe laten brouwers het dan nu wel smaken?

Door de restalcohol van Jupiler 0,0% en Leffe Blond 0,0% te mengen met water ontstaat een schoonmaakmiddel dat langer houdbaar is.

Dat is geheim, maar het komt neer op precies destilleren en aroma’s opvangen. Eenvoudig gezegd: brouwers vissen de weggespoelde smaakstoffen weer uit de alcohol, en brengen die terug in het bier. Makkelijk is dat niet, al is het maar omdat het om vluchtige smaakstoffen met kleine molecuulgewichten gaat. Maar het lukt langzaam steeds beter. ‘Het is nu de makkelijkste manier’, zegt Schroen. ‘Je kan beter eerst alle alcohol eruit halen en dan daar weer de smaakstoffen uit halen, dan dat je probeert alleen pure alcohol uit een biertje te halen. Dat is niet te doen.’

Wat doen brouwers met hun restalcohol?

Daar kunnen we op autorijden, zegt een woordvoerder van de bierbrouwer AB InBev. Uit hun brouwerijen komen wekelijks tienduizenden liters alcohol vrij door de productie van 0%-bieren. Die alcohol is brandbaar, dus meng ze door benzine en je hebt een biobrandstof. Een andere toepassing is afwasmiddel van de fabrikant Ecover. Door de restalcohol van Jupiler 0,0% en Leffe Blond 0,0% te mengen met water ontstaat een schoonmaakmiddel dat langer houdbaar is. Heineken kiest voor weer een andere oplossing. ‘We zetten het om in biogas en gebruiken dat voor onze brouwerijen’, zegt een woordvoerder. Een deel van Heinekens alcoholvrije brouwerij draait daarmee op eigen brandstof.

Is bierbenzine een nieuwe goudmijn?