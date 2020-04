West-Vlaamse fabriek spil in afbouw van lockdowns in Europa

De fabriek van Exolon in Tielt maakt transparante platen voor gezichtsmaskers en beschermingspanelen voor winkelkassa’s. ‘We draaien op volle toeren. De vraag is enorm, uit heel Europa.’

Supermarkten, bakkers, slagers, frietkoten en andere winkels hebben de voorbije weken massaal geïnvesteerd in schermen aan de kassa om te voorkomen dat het personeel besmet raakt met het coronavirus.

Exolon is een van de grotere spelers in dat domein, en de West-Vlaamse fabriek met 175 werknemers draait nu op volle capaciteit. Van tijdelijke werkloosheid is er geen sprake. ‘We mogen van geluk spreken’, zegt Gertjan Venema, de verantwoordelijke voor de site. ‘De voorbije weken hebben we al honderden tonnen materiaal geleverd. We zien een enorme vraag, uit België en heel Europa. 99 procent van wat we maken is voor export bedoeld. Ik schat dat het aantal bestellingen sinds het begin van de coronacrisis dubbel zo hoog ligt als normaal. Het is echt veel, en dat al gedurende een hele tijd.’

Voedingswinkels

De producten van Exolon speelden een belangrijke rol om voedingswinkels de voorbije weken draaiende te houden. Nu de lockdown in verschillende landen stilaan wordt afgebouwd zal de vraag niet stilvallen. Want ook bloemisten, kledingzaken en fietswinkels zullen de nodige maatregelen moeten nemen. Exolon produceert platen uit polyester en polycarbonaat, in allerlei diktes en formaten. 'Eigenlijk is er momenteel een rush op alle transparante materialen, van pet tot plexiglas.’

Het materiaal van Exolon wordt bij eindklanten ook verwerkt tot gelaatsmaskers. ‘De eerste coronabestelling is bij ons begin maart toegekomen. Het lokale ziekenhuis in Tielt vroeg ons dunne platen te leveren waarmee het zelf gelaatsschermen kon maken’, klinkt het. Daarna stuurde Exolon nog materiaal naar een technische school, waar met lasercutters gezichtsbescherming werd uitgesneden voor politie, brandweer, thuisverplegers en kinesisten.

Levertermijnen

De vraag is nog steeds zo groot dat de productie niet kan volgen en de levertermijnen oplopen. ‘Het is zoeken naar een evenwicht tussen de coronabestellingen en de orders van bestaande klanten’, luidt het. In normale tijden worden de platen van Exolon gebruikt om operatoren van onder meer freesmachines te beschermen. De bouwsector is ook een grote afnemer. 'Het dak van het centraal station in Antwerpen is met onze platen gemaakt. En ken je het zonne-energievliegtuig Solar Impulse? Wij leverden het materiaal voor de cockpitbeglazing.’