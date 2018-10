Winstalarm bij Recticel

Schuimrubberproducent Recticel schrapt de ambitie om dit jaar winstgroei neer te zetten, na een zwak derde kwartaal.

De omzet van Recticel daalde in het voorbije kwartaal met 4,1 procent. 'De markten waarin we actief zijn, zijn verzwakt', aldus Olivier Chapelle, CEO van Recticel. Het management wijst verder op de 'volatiele economische en geopolitieke omgeving' en stelt zijn winstambities voor dit jaar naar beneden bij.

De brutobedrijfswinst (rebitda) zal 'in lijn liggen' met vorig jaar. Drie maanden geleden was de doelstelling nog een 'voortgezette groei van de rebitda'.

Het bedrijf produceert en verkoopt onder andere lattenbodems en matrassen van het merk Lattoflex en Beka. 'Het eerste halfjaar in die business was al eerder flauw en in het derde kwartaal is het nog verslechterd door de aanhoudend lagere bezoekcijfers in de retailmarkt', luidt het.

Automobiel

Ook de automobielactiviteiten van Recticel namen na enkele sterke kwartalen gas terug. 'Enkele van onze klanten hebben tijdelijk hun productievolumes ingeperkt als gevolg van de handelsspanningen en de nieuwe emissienormen.' Het automobieldipje komt voor Recticel trouwens op een slecht moment. Het bedrijf zette de divisie dit jaar namelijk te koop en de vraag is of Recticel in de huidige automobielcrisis nog wel een koper vindt. En zo ja, tegen welke prijs? Maar volgens Chapelle 'evolueert het verkoopproces volgens plan'.