Wissel aan top verpakkingsbedrijf Abriso

De nieuwe CEO wordt Jean-Baptiste De Ruyck, sinds twee jaar de financieel directeur van het bedrijf. Voor hij bij Abriso-Jiffy begon, was hij CEO van Omniform, een bedrijf dat gespecialiseerd is in op maat gemaakte voedselverpakkingen. Daarvoor leidde hij een start-up in Latijns-Amerika en was hij zakenbankier voor ABN Amro en Credit Suisse in Londen.