‘Zelfs als Solvay rozenblaadjes in zee zou dumpen, zou dat verkeerd zijn’

Bluebell, de activistische aandeelhouder die het ontslag eist van Solvay-topvrouw Ilham Kadri, zegt dat hij ten strijde wil trekken tegen de hypocrisie van zogenaamd duurzame bedrijven.

Kadri kwam woensdag in het vizier van Bluebell Capital Partners, het activistische beleggingsfonds dat eerder mee aan de basis lag van het vertrek van Danone-topman Emmanuel Faber. Bluebell is al ruim een jaar in discussie met Solvay over een sodiumcarbonaatfabriek in het Italiaanse kustplaatsje Rosignano.

Solvay loost er de reststoffen van zijn productieproces in de zee met het argument dat het residu niet schadelijk is voor de gezondheid. Bluebell-vennoot Giuseppe Bivona zet daar vraagtekens bij. ‘Solvay heeft op de vorige algemene vergadering zelf gezegd dat van 2018 tot 2020 in totaal zowat 600 ton stoffen in zee zijn geloosd, waarvan 88,7 ton zware metalen, zoals arseen, chroom en nikkel, en 111 kilogram kwik. Dat zijn openbare gegevens.’

‘Maar eigenlijk is die discussie naast de kwestie’, gaat Bivona verder. ‘Het gaat er in de eerste plaats over dat Solvay tot 250 ton per jaar aan zwevende deeltjes loost in ondiep water, waardoor het hele strand over een lengte van 5 kilometer verziekt is. Zelfs als dat 250 ton rozenblaadjes waren, zou dat indruisen tegen de zorg voor het milieu die een verantwoordelijke CEO aan de dag moet leggen. (windt zich op) Toxisch of niet, dat doet er niet toe. Je dumpt de restanten van je afval gewoonweg niet in het milieu.’

‘Solvay heeft ook fabrieken in Spanje, Duitsland, Frankrijk en Bulgarije. Maar alleen in Rosignano stort het zijn afval op het strand. In de andere fabrieken heeft het speciale bassins voor de recyclage aangelegd. Spanje is een uitzondering, maar daar komt het goedje via een pijplijn 7 kilometer verder in de open oceaan terecht.’

Waarom eist u het ontslag van mevrouw Kadri?

Bivona: ‘We discussiëren al meer dan een jaar met de raad van bestuur en we hebben al onze informatie op tafel gelegd, maar de CEO blijft ontkennen. Als een kapotte plaat herhaalt ze dat het afval niet toxisch is. Ons geduld is op. Dat de raad van bestuur ons niet volgt, verbaast me niet. Wat ons betreft is het ontslag van de CEO slechts een eerste stap. Als de raad niet van mening verandert, is hij de volgende.’

Hebt u een financiële hefboom om Solvay op andere gedachten te brengen?

Bivona: ‘We doen dit zonder financiële bijbedoelingen. We hebben maar één aandeel van Solvay in portefeuille. Dit dossier is breder dan Solvay. We zijn allemaal stakeholders van dat bedrijf, we willen afdwingen dat het zijn leven betert. We vragen niet de sluiting van de fabriek, maar wel een plan om de impact van Rosignano in overeenstemming te brengen met die van andere fabrieken. We vragen het onmogelijke niet.’

Het management van Bluebell bestaat grotendeels uit Italianen. Heeft dat mee de keuze voor dit dossier bepaald?

Bivona: ‘Er zijn intussen ook Franse en Engelse collega’s en we zijn gevestigd in Londen, waar ik woon. Maar het is natuurlijk wel zo dat we als Italianen het dossier kennen.’

