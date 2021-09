Zwaar vervuilde grond blijft voorlopig liggen op Oosterweelwerf

Lantis, de bouwheer van de Oosterweelverbinding, graaft naar schatting maar de helft van de ernstig vervuilde grond af die volgens eerdere plannen wel verwijderd zou worden. Of die alsnog gesaneerd zal worden, is onzeker, schrijft De Standaard.

Op het terrein van 3M begraaft Lantis grond met zeer hoge concentraties PFAS in een veiligheidsberm. Maar dat is slechts een deel van de totale hoeveelheid met 'forever chemicals' ernstig vervuilde grond, die al jaren geleden in kaart gebracht werd, zo schrijft De Standaard.

Ongeveer de helft van de verontreinigde grond die volgens eerdere plannen weggegraven zou worden, blijft liggen, aldus de krant.

Lantis schatte in een technische nota eind 2017 immers dat tijdens de werken aan de Oosterweelverbinding zo'n 480.000 kubieke meter ernstig vervuilde grond weggegraven zou worden (grond met meer dan 70 microgram PFAS per kilogram droge stof).

De bouwheer van de Oosterweelverbinding mikt er nu op om nog maar 160.000 m3 ernstig vervuilde grond op te graven en in te kapselen. Dat is volgens Lantis-CEO Luc Hellemans ongeveer een halvering, die te danken is aan 'ontwerpoptimalisatie', onder meer door de diepte van bepaalde graafwerken te beperken.

'Het gaat bijvoorbeeld ook over het herontwerp van de rioleringen. Die zijn honderden meters lang, waardoor grote volumes grond uit het project vallen', klinkt het in De Standaard, die meldt dat het verre van zeker is dat er een grote sanering zal volgen van de ernstig vervuilde grond die blijft liggen.