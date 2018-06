Zweedse miljardairs dicht bij overname Antwerpse Azelis

Het investeringsfonds EQT voert exclusieve gesprekken over de overname van de chemiegroep.

De private-equitygroep Apax, de eigenaar van Azelis, speelde lange tijd met de gedachte om de chemiegroep naar de beurs van Brussel te brengen. Maar ze veranderde onlangs het geweer van schouder en koos voor een verkoop. Daarbij zouden enkel investeringsfondsen in aanmerking komen.

Er komt uiteindelijk relatief snel witte rook in het dossier. Het investeringsfonds EQT voert exclusieve gesprekken met Apax om Azelis over te nemen. Het wordt voor de overname bijgestaan door het Canadese overheidspensioenfonds PSP Investments. Hoeveel het duo voor Azelis veil heeft, is niet bekend. In de wandelgangen circuleerde een bedrag dat tot 2 miljard euro kon oplopen.

Van yoghurt tot parfums

Azelis is een bedrijf dat chemische producten koopt van grote chemiegroepen en ze doorverkoopt aan bedrijven die ze verwerken in hun producten. Het zit bij wijze van spreken overal in: van de yoghurt die u 's morgens eet en de verzorgingsproducten en parfums die u gebruikt tot de kleren die u aantrekt, de pillen die u slikt, de elektronica die u gebruikt en het detergent waarmee u 's avonds de vaat doet.

De groep ontstond uit de fusie van het Italiaanse Novorchem en het Franse Arnaud en startte in 2001 met een omzet van 300 miljoen euro. Meer dan 30 overnames later loopt de teller op tot 1,8 miljard. De brutobedrijfswinst (ebitda) bedraagt 120 miljoen euro. In ons land bestaat Azelis uit de chemiedistributeurs Sepulchre, Sibeco (in 2004 overgenomen) en YDS Chemicals (sinds 2010).