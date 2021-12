Evonik overleeft strenge stikstofregels

PFOS

Volgens BBL milieuorganisatie is er ook sprake van PFOS-uitstoot. 'Aangezien Evonik PFOS loost in de Schelde, geen maatregelen neemt om zijn grote NOx-uitstoot te verminderen en een loopje neemt met de Europese regel­geving, had ze die nooit mogen krijgen', zegt beleidsmedewerker Tycho Van Hauwaert van BBL.

Total en Ineos

Evonik was niet het enige bedrijf dat zijn vergunning in Antwerpen moest verlengen. TotalEnergies is de volgende in de lijst, met een uitstoot van stikstofoxiden die nog groter is dan bij Evonik en een hogere impact op natuurgebied in de buurt. Dan is er bijvoorbeeld ook nog de nieuwe installatie die Ineos wil bouwen.