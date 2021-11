Antwerpse WVT wordt topper in maritieme reiniging na overname

De Antwerpse producent van reinigingsproducten WVT Industries, waar Sofindev grootaandeelhouder is, neemt zijn Duitse sectorgenoot Chemtec over. De prijs van de transactie is niet bekend.

Chemtec is gespecialiseerd in chemicaliën voor het kuisen van tanks, vooral voor de maritieme industrie. Het familiebedrijf is gevestigd in de buurt van de haven van Hamburg en heeft een internationaal distributienetwerk met meer dan 24 stocklocaties in de belangrijkste wereldhavens.

WVT is al sinds 2018 actief in die niche. Het nam toen het Nederlandse Star Marine Chemicals over, een specialist in reinigingschemicaliën, waterbehandeling en tankreinigingsmiddelen voor de marine-industrie. Met Chemtec erbij wordt de Antwerpse groep een leidende speler in de markt van de maritieme reinigingsproducten. WVT krijgt ook toegang tot de Duitse chemische en petrochemische industrie.

De financiële resultaten van Chemtec worden niet meegedeeld. Inclusief de overname groeit de omzet van WVT richting 30 miljoen euro. Ter vergelijking: vorig jaar was de Belgische tak van WVT goed voor een omzet van iets meer dan 20 miljoen.

Voeding

Chemtec is de tweede overname van WVT sinds de instap van het investeringsfonds Sofindev. Midden vorig jaar kocht het al Innovis, een sectorgenoot die reinigingsproducten levert aan voedingsgroothandels.

Sofindev investeerde midden 2019 in WVT Industries - een verwijzing naar de naam van oprichter en CEO Ward Van Thielen. Het investeringsfonds kreeg 51 procent van de aandelen, Van Thielen behield de rest. Na de overname van Innovis en Chemtec verwaterde hun belang wat. Sofindev is nog altijd de grootste aandeelhouder met een belang van 40 à 45 procent.