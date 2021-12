Avantium kan eindelijk vooruit met fabriek voor plantaardig plastic

Avantium trok in 2017 naar de beurs. Vier jaar later noteert het aandeel ver onder de intekenprijs van 11 euro.

Er is een 'go' voor de duurzame plasticfabriek van Avantium. Het Nederlandse bedrijf wil in Groningen de eerste fabriek ter wereld bouwen die op commerciële schaal grondstoffen voor pef, plantaardig plastic, maakt.

Het Nederlandse bioplasticbedrijf Avantium heeft 90 miljoen euro opgehaald voor de bouw van zijn langverwachte fabriek in Groningen. De bouw start in 2023 en de fabriek - een wereldprimeur - moet operationeel zijn in 2024. Dat heeft Avantium donderdag nabeurs bekendgemaakt.

Het bedrijf leent telkens 15 miljoen euro bij ABN AMRO, ASN Bank, ING en Rabobank. Het Nederlandse impactinvesteringsfonds InvestNL geeft voor 30 miljoen euro obligaties uit. De kostprijs van de fabriek wordt geschat op 150 miljoen.

Avantium, dat op de beurs van Brussel noteert, noemt de investering 'een mijlpaal'. 'Dit is een beslissend moment in onze evolutie en zal de commercialisering van pef versnellen. De fabriek wordt de eerste waar FDCA op een commerciële schaal wordt geproduceerd, met een capaciteit van 5 kiloton per jaar.'

FDCA (furaandicarbonzuur) is de belangrijkste bouwsteen van de plantaardige, recycleerbare kunststof pef (polyethyleen furanoaat). Met zijn lagere ecologische voetafdruk heeft het plantaardige plastic een groot potentieel als alternatief voor pet in de productie van plastic verpakkingen of flessen.

Resilux

De fabriek moet het kunnen van pef aan de wereld tonen. 'De potentiële totale eindmarkt beloopt 200 miljard dollar per jaar', stelt Avantium. Tot die markt hoopt het toegang te krijgen door het verkopen van technologielicenties aan industriële bedrijven wereldwijd. Er is al een afnamecontract getekend met de Belgische petflessenmaker Resilux.

5 kiloton De fabriek van Avantium wordt 's werelds eerste fabriek waar FDCA op commerciële schaal wordt geproduceerd, met een capaciteit van 5 kiloton per jaar.

Door de verkoop van die licenties kan Avantium tegen 2030 volgens het beurshuis Berenberg 200 miljoen euro omzet genereren met een winstmarge van 30 procent. 'Maar dat potentieel kan alleen gerealiseerd worden als Avantium erin slaagt zijn vlaggenschipfabriek te bouwen, en daar zal veel geld voor nodig zijn', klonk het tien dagen geleden.

Vertraging

Avantium is gespecialiseerd in ‘groene chemie’ en ontwikkelt alternatieven voor chemische producten vertrekkende van hernieuwbare grondstoffen zoals suiker. Dat onderzoek vergt veel tijd en geld. Het bedrijf heeft al enkele pilootinstallaties draaien, maar de bouw van een eerste grote fabriek bleef vertraging oplopen.

Ondanks een kapitaalverhoging dit voorjaar had Avantium het lastig de financiering voor de fabriek rond te krijgen. Het haalde tientallen miljoenen aan Europese en Nederlandse subsidies binnen, maar de onderhandelingen met de banken sleepten aan.