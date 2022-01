Bayer-aandeelhouders eisen 2,2 miljard wegens overname Monsanto

Aandeelhouders van de Duitse chemiereus Bayer vinden dat ze onvoldoende zijn gewaarschuwd over de kosten die de overname van Monsanto met zich mee zou brengen. Bayer kreeg af te rekenen met een lawine aan schadeclaims over de giftige onkruidverdelger van Monsanto.

Zowat 320 aandeelhouders en investeerders eisen in totaal bijna 2,2 miljard euro van de Duitse chemiereus Bayer . Dat bevestigt het advocatenkantoor Tilp, dat de verschillende eisers groepeert, na vragen van Reuters. De eis is meer dan een verdubbeling van het bedrag dat het advocatenkantoor eerder noemde.

Bayer legde in 2016 54 miljard euro op tafel voor de overname van Monsanto. Sindsdien krijgt het bedrijf af te rekenen met een lawine van schadeclaims over de onkruidverdelger Roudup van Monsanto. Daarin zit de stof glyfosaat, die in verband wordt gebracht met het ontstaan van non-hodgkinlymfoom, een vorm van lymfeklierkanker. In België is de verkoop van Roundup aan particulieren al een tijdje verboden wegens de gezondheidsgevaren. Monsanto en Bayer blijven het verband tussen glyfosaat en kanker ontkennen.