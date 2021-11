Bois Sauvage stemt tegen gifpil Recticel

Bois Sauvage bezit 27,08 procent van Recticel en heeft een akkoord met Greiner op zak om die aandelen aan de Oostenrijkers te verkopen. Die hebben een bod gelanceerd op de Belgische schuimrubberproducent tegen 13,5 euro per aandeel.

Om uit de handen van Greiner te blijven, verkocht Recticel zijn tak technische schuimen aan het Amerikaanse Carpenter. Maar die deal moeten de Recticel-aandeelhouders op Sinterklaasdag nog goedkeuren. Bois Sauvage , die de betrokken stemrechten nog in handen heeft, zal tegen stemmen.

'De verkoop is nog onderworpen aan een boekenonderzoek en aan de goedkeuring van de mededingingsautoriteiten. De afronding kan nog maanden of meer duren. Bijgevolg weten de aandeelhouders niet wanneer de aankoopprijs wordt betaald', zegt de holding. 'Bovendien kan het overnamebedrag nog aangepast worden en is een uitkering van de opbrengst aan de aandeelhouders complex. Recticel zal mogelijk veel cash op de balans moeten aanhouden.'