Borealis-fabriek in Antwerpen later klaar

Borealis stelt de opstart van zijn plasticfabriek van 1 miljard euro in de Antwerpse haven een halfjaar uit. Het chemiebedrijf haalt de covidpandemie aan als reden.

De fabriek in Kallo, waarvan de bouw in 2019 werd aangekondigd, moest normaal eind 2022 klaar zijn. Maar vanwege de wereldwijde covidrestricties is het volgens Borealis onmogelijk alle geplande onderhouds- en bouwschema's te volgen. Daardoor zal de fabriek pas in het derde kwartaal van 2023 produceren, laat het bedrijf weten. Bij de aankondiging twee jaar geleden werd het eerste semester van 2022 vooropgesteld als geplande startdatum.

Met de bouw van de fabriek is een investering van 1 miljard euro gemoeid. Ze zal op termijn 100 extra jobs opleveren. Het gaat om een van de grootste investeringen in de Europese chemiesector van de afgelopen jaren en ook de grootste van Borealis in Europa.

De nieuwe propaandehydrogenatie-installatie(PDH) zal propaangas omzetten in propyleen, een van de basisbouwstenen in de chemiesector. Een van de belangrijkste toepassingen is polypropyleen, de harde kunststof in onder meer autobumpers, verpakkingen, injectiespuiten, stofzuigers en brooddozen.

De nieuwe fabriek krijgt een capaciteit van 750.000 ton propyleen per jaar. Dat brengt de totale productie in Kallo tot boven 1 miljoen ton. Dat is ongeveer 10 procent van de Europese productie.

Borealis is in handen van het Oostenrijkste olie- en gasbedrijf OMV AG en Mubadala Investment Co, een staatinvesteringsbedrijf uit Abu Dhabi. Het chemiebedrijf heeft in ons land productiesites in Kallo, (propyleen en polypropyleen), Zwijndrecht (kunststof voor hoogspanningskabels) en Beringen (polypropyleen).

Borealis heeft kantoren in Mechelen en stelt in ons land zo'n 1.000 mensen tewerk. Wereldwijd telt de groep 7.500 werknemers, goed voor een omzet van 6,8 miljard euro en een nettowinst van 589 miljoen euro.