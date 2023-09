De chemiesector in de Antwerpse haven kreunt onder de hoge energie- en loonkosten en een terugvallende markt in Duitsland en China. Uit een rondvraag van Voka Antwerpen-Waasland bij de grootste 31 industriële sites blijkt dat het productievolume vorig jaar is teruggevallen tot 55 miljoen ton. 'Zoiets hebben we de voorbije 40 jaar nooit meegemaakt.'