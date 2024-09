'Arabisch bod van 14 miljard euro op Duits chemieconcern Covestro op komst'

De Arabische oliegroep Abu Dhabi National Oil Company maakt zich op om een formeel bod te lanceren op het Duitse chemieconcern Covestro. Dat schrijft de zakenkrant Financial Times.

Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc) en Covestro onderhandelen al meer dan een jaar over een mogelijke overname van de beursgenoteerde Duitse chemiegroep. Adnoc trok zijn biedprijs al meermaals op. Zo was er in juni nog sprake van een mogelijk bod van 11,7 miljard euro. Intussen heeft Adnoc zijn boekenonderzoek bij Covestro achter de rug en maakt het zich volgens Financial Times op voor een bod van 14,4 miljard euro, inclusief de overname van schulden.

Volgens de zakenkrant was sultan Al Jaber, de CEO van Adnoc, in Duitsland in de laatste week van augustus om de onderhandelingen af te ronden. Als het tot een deal komt, gaat het om de grootste cashtransactie ooit in de chemiesector en de eerste keer dat een lid van de Duitse beursindex Dax in handen valt van een Arabisch land.

Covestro maakte in juni bekend dat het Adnoc toegang zou geven tot zijn boeken. Woensdag wou een woordvoerder van Covestro enkel kwijt dat de groep het artikel in de Britse zakenkrant met interesse gelezen had, maar voor de rest geen commentaar wou geven.

Covestro is de gewezen kunststofdochter van de Duitse chemiereus Bayer, die zijn dochter in 2015 apart naar de beurs bracht. Het bedrijf staat vooral sterk in polyurethaan en polycarbonaat. Covestro staat geboekstaafd als de uitvinder van polyurethaan. De link met olie - en dus met Adnoc - is dat heel wat producten van Covestro petroleumgebaseerd zijn. Maar Covestro zet ook in op plantgebaseerde producten en de recyclage van afval.

Matrassen

We hebben dagelijks te maken met producten van Covestro zonder het te weten. Zijn producten zijn terug te vinden in onder meer matrassen, bouwisolatie, autozetels en rotorbladen van windturbines. Covestro boekte vorig jaar een omzet van 14,4 miljard euro en een brutobedrijfswinst (ebitda) van 1,08 miljard euro. In totaal werken ruim 17.000 mensen voor het bedrijf, dat wereldwijd 50 vestigingen telt, waaronder een belangrijke site in de Antwerpse haven. In Brussel heeft de groep een EU-vertegenwoordigingskantoor.

De hardnekkige interesse van Adnoc voor Covestro is opvallend, zeker nu er minder vraag is naar de Duitse producten en Covestro aan het besparen is. Maar een deal zou voor de oliestaat Abu Dhabi een manier zijn om zijn economie te diversifiëren.