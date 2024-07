Pfas, de schadelijke chemische stoffen, zijn bijzonder moeilijk op te ruimen. In Nederland worden gronden opgeslagen in afwachting van betere saneringsmogelijkheden. In ons land gaan stemmen op om de kosten tegen de baten af te wegen. 'We halen in tien jaar minder dan 10 kilogram pfas uit het water, terwijl dagelijks nog een veelvoud wordt geloosd.'