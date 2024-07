Door zijn specialisatie in de chemiesector heeft de logistieke groep H.Essers de vinger aan de pols van de Europese industrie. Dat die het niet zo goed deed in het voorbije jaar blijkt eens te meer uit de stagnerende omzet van het normaal fors groeiende logistieke bedrijf. Al zijn er tekenen van beterschap. 'Hier en daar zien we de volumes weer stijgen.'