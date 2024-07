Waalse chemiegroep Prayon verliest bijna half miljard euro omzet

De Waalse chemiegroep Prayon heeft 2023 afgesloten met fors minder omzet en winst. Dat heeft te maken met een sterk teruglopende vraag van haar klanten.

Prayon is een van de weinige Waalse privébedrijven met een omzet van meer dan 1 miljard euro. De groep is een wereldspeler voor fosforchemie. Dat zijn fosfaat- en fluoroplossingen waarmee we zonder het te weten dagelijks in aanraking komen. Ze worden gebruikt in onder meer bouwmaterialen, auto's, de tuinbouw, voedings- en gezondheidsproducten en de chemische industrie.

-29% lagere omzet De omzet van Prayon daalde in 2023 met 451 miljoen euro of 29 procent.

Met een overname anderhalf jaar geleden werd Prayon ook actief in de elektronicasector. Daardoor steeg het aantal productievestigingen naar vijf. Die liggen in België (Engis, waar ook de hoofdzetel is, en Puurs), Frankrijk, Zwitserland en de Verenigde Staten. Daarnaast zijn er onderzoekscentra en regionale en vertegenwoordigingskantoren. Alles samen telt Prayon zo'n 1.500 werknemers.

Advertentie

Waals-Marokkaans

De chemiegroep, die telkens voor de helft in handen is van de Waalse overheid en de Marokkaanse fosfaatgroep OCP, was vorig jaar goed voor 1,09 miljard euro omzet. Dat is maar liefst 451 miljoen euro of ruim een kwart (29%) minder dan in 2022. Prayon schrijft de daling toe aan 'een sterke afname van de vraag van de klanten'.

Lees meer Elf nieuwe Belgische miljardenbedrijven in een jaar

Die is het gevolg van de vertraging van de economie in Europa in 2023, in combinatie met de afbouw van de voorraden door zijn afnemers. Daarbij komen bovendien een 'sterke concurrentiedruk' en gedaalde prijzen. De onkosten liepen echter ook sterk terug. Maar hogere financiële lasten en gestegen belastingen maken dat de nettowinst met 37 procent zakte, sterker dan de omzet dus. Prayon hield onder aan de streep iets meer dan 105 miljoen euro over.

Schuldafbouw

De sterke winstdaling leidt niet tot ongerustheid. Prayon wijst er in de jaarrekening op dat een voor de groep belangrijke maatstaf voor haar financiële gezondheid - de bruto autofinancieringsmarge, zeg maar de cashflow - in 2023 wel daalde tot 142 miljoen euro, maar hoger uitkwam dan begroot. Het is al het tweede jaar op rij dat die marge hoog eindigt.