Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) moet opnieuw beslissen over een dossier rond de chemiereus Ineos. De BBL en Natuurpunt hebben beroep aangetekend tegen een nieuwe vergunning voor Ineos Aromatics in Geel. 'Er moet iets gebeuren om het kobalt in het water terug te dringen', zegt de BBL.