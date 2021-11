Europa duikt dieper in overnamebod op Recticel

Greiner geeft aan op Recticel te zullen blijven jagen, ook nu Europa het overnamebod aan een diepgaand ondezoek onderwerpt.

Een nieuwe dag, een nieuwe aflevering in de soap rond Recticel . Het Oostenrijkse Greiner, dat probeert de schuimrubberfabrikant in te lijven, laat weten dat de Europese Commissie een fase II-onderzoek start naar de concurrentiegevolgen van het ongewenste overnamebod dat momenteel loopt op Recticel.

Dat nieuws komt niet bepaald onverwacht. Greiner had midden november al laten weten dat de kans klein was dat het er met een minder diepgaand fase I-onderzoek vanaf zou geraken. Maar de Europese beslissing is niet zonder gevolgen voor het bod.

Greiner had immers als een van de voorwaarden voor zijn bod gesteld dat het die vlotte goedkeuring zou krijgen. De Oostenrijkers permitteerden zich wel het het recht afstand te doen van die voorwaarde. Het bedrijf laat weten dat het daarover een standpunt zal innemen bij de afloop van de initiële aanvaardingsperiode.

Blijven gaan

Wat Greiner ook beslist over die voorwaarde, het zal blijven hengelen naar Recticel-aandelen, klinkt het in het persbericht. Als Greiner vasthoudt aan de voorwaarde om fase I-goedkeuring te krijgen, dan vervalt weliswaar het huidige bod, maar zal het bedrijf een nieuw bod uitbrengen dat rekening houdt met het fase II-onderzoek.

En als Greiner de voorwaarde wel laat vallen, verwerft het gewoon de aandelen die het krijgt aangeboden. Het zal dan geen stemrecht kunnen uitoefenen tot de verwerving van die aandelen groen licht krijgt van de Europese regulatoren, klink het.

Verlenging

De initiële aanvaardingsperiode van het bod wordt wel verlengd tot 7 januari, laten de Oostenrijkers nog weten. Oorspronkelijk liep die periode maar tot 17 december, maar Recticel roept op 24 december nog een bijzonder aandeelhoudersvergadering samen, waar de aandeelhouders mogen stemmen over de verkoop van de matrassenafdeling van Recticel.

Die verkoop maakt deel uit van de strategie van Recticel om van de ongewenste avances van Greiner af te komen. De raad van bestuur van de schuimrubberfabrikant vindt dat het bod van Greiner het bedrijf structureel onderwaardeert, en denkt meer aandeelhouderswaarde te kunnen puren uit een partiële ontmanteling, die meteen Greiner moet afschrikken.

Greiner is vooral in Recticel geïnteresseerd vanwege de divisie Engineered Foams, die een aanvulling zou zijn op de eigen activiteiten. Zonder die tak ontpopt Recticel zich tot een zuivere isolatiespeler, wat de Oostenrijkers minder zou interesseren. Dus wil Recticel de tak Engineered Foams verkopen aan het Amerikaanse Carpenter. Over die transactie, feitelijk een gifpil, buigen de aandeelhouders zich op 6 december.

Bois Sauvage

Die stemming wordt boeiend om te volgen. Want uit het persbericht van Greiner blijkt ook nog dat de Europese Commissie de transactie die deze hele soap in gang zette ook onder de loep neemt. De holding Bois Sauvage gaf dit voorjaar het startschot door haar minderheidsbelang in Recticel aan Greiner te verkopen. Maar die transactie wordt naar verwachting pas voltooid in de eerste helft van volgend jaar. Tot dan blijft Bois Sauvage zijn stemrechten behouden.