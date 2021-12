Europese gasfactuur nooit zo duur tegenover Amerikaanse

Niet alleen de Europese gasprijs an sich piekt . Nog zorgwekkender voor de Europese industriële grootverbruikers is de vaststelling dat de Europese gasfactuur nooit duurder was vergeleken met de Amerikaanse.

De informatieleverancier Bloomberg becijferde dat één miljoen British thermal unit (btu, een eenheid van energie die overeenkomt met 1.055 joule) in Europa nu meer dan 42 dollar kost, tegenover minder dan 4 dollar voor de vergelijkbare maatstaf (Henry Hub) in de Verenigde Staten.

Kortom: Europeanen betalen bijna 40 dollar méér voor een miljoen btu dan Amerikanen, een record (zie grafiek). Dat is een belangrijke vaststelling voor industriële grootverbruikers als de Europese chemiesector, die als de premie niet snel terugvalt met een concurrentieel nadeel ten opzichte van Amerikaanse rivalen dreigen te kampen. De Belgische industrie sprak eerder al zijn bezorgdheid uit over de hoge energiefactuur.

Eén groot project in de Antwerpse haven loopt vertraging op. Borealis kondigde dinsdagavond aan dat de plasticfabriek van 1 miljard euro in de Antwerpse haven pas midden 2023, een jaar later dan oorspronkelijk voorzien, operationeel zal zijn. De Oostenrijkse chemiereus verwijst naar de vertraging in de bouw door Covid-19.