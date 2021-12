Hoge gasprijs doet lng-schepen rechtsomkeer maken

De gasprijs in Europa blijft pieken. Minstens tien lng-schepen met bestemming Azië maakten onlangs rechtsomkeer naar Europa omdat hier meer geld te verdienen valt. 'De prijs ligt vijf à zes keer hoger dan normaal.'

182 euro per megawattuur, het dubbele van een maand geleden. De prijs van aardgas voor levering in januari bereikte dinsdag een record op de energiebeurs. De voorbije jaren schommelde de prijs rond 20 en 25 euro.

Woensdag was de Europese gasprijs opnieuw gedaald tot 165 euro, maar de energiezorgen blijven omdat er onduidelijkheid is over de gasbevoorrading uit Rusland. Dat is een van de grootste bevoorraders van gas in Europa, maar het land houdt om allerlei redenen zijn leveringen beperkt.

De essentie Lng-schepen - met vloeibaar gas aan boord - worden omgeleid van Azië naar Europa om hier gas te leveren. Door de hoge Europese gasprijs is hier meer geld te verdienen. Verwacht wordt dat de situatie na de winter nog erger is vanwege lage gasvoorraden. Maar specialisten denken dat de hoge prijzen zullen uitvlakken.

De toestand is zo uitzonderlijk dat gastraders en -leveranciers hun lng-schepen (lng is vloeibaar aardgas) met bestemming Azië rechtsomkeer laten maken naar Europa. De vraag is hier hoog en de opbrengsten liggen momenteel hoger dan in Azië.

Winstgevender

'Normaal gaat 70 procent van het gas dat lng-schepen wereldwijd vervoeren naar Azië, omdat daar de prijzen het hoogste liggen', zegt Jonathan Raes, directeur Infrastructuur bij Exmar. De Belgische rederij is actief in lng-transport en focust nu vooral op lpg en lng-platformen die gas vloeibaar maken en hervergassen. 'Nu is Europa de interessantste markt. Sommige gastraders en -leveranciers zoals Shell leiden schepen om naar Europa - al dan niet op vraag van klanten, zoals andere traders of stroomproducenten. Via diverse tools kon je de afgelopen dagen een tiental schepen rechtsomkeer zien maken midden op zee.'

Aanhoudend hoge gasprijzen zijn niet gezond. Op een bepaald moment vernietigt dat de vraag en daar is niemand mee gebaat. Jonathan Raes Directeur Infrastructuur Exmar

In Europa wordt voor lng 48 tot ruim 50 dollar betaald per Mmbtu (million British thermal units). Ongezien, zegt Raes. 'In de VS kost aardgas 3 à 4 dollar per Mmbtu. In normale omstandigheden schommelt de Mmbtu-prijs in Europa rond 8 à 10 dollar - inclusief het vloeibaar maken, transport en hervergassen bij aankomst. De prijs ligt nu dus vijf à zes keer hoger.'

'In Azië krijgt een lng-verkoper nu iets minder dan in Europa. Voor alle duidelijkheid: het gaat om gas dat moet worden geleverd in januari en februari. Een substantieel deel van de lng-markt werkt met langetermijncontracten. Het is zeker niet voor elke speler mogelijk plots een lng-tanker van richting te laten veranderen. Het gaat hier om een tiental schepen op een totaal van zo'n 650 opererende lng-tankers.'

Lage voorraden

Behalve de bevoorradingsproblemen met Rusland, dat zijn gasaanvoer volgens critici uitspeelt als een politiek wapen, kampt Europa ook met lage gasvoorraden. Verwacht wordt dat dat na de winter nog erger is. Zeker nu Frankrijk na het uitvallen van enkele kerncentrales meer gas gebruikt om stroom te produceren en de Duitse energieregulator te kennen gaf dat de nieuwe Nord Stream 2-gaspijplijn vanuit Rusland pas in de tweede helft van 2022 klaar is.

Sommige specialisten vrezen zelfs dat de hoge gasprijs volgend jaar aanhoudt. Dat kan een bloedbad aanrichten bij de energieleveranciers en veel bedrijven en consumenten op torenhoge energiekosten jagen.

'Ik heb geen kristallen bol', zegt Raes. 'De markt is heel volatiel, er is veel onzekerheid en het is heel onduidelijk wat Rusland zal doen. Maar ik ga ervan uit dat de prijzen uitvlakken. Aanhoudend hoge prijzen zijn niet gezond voor de markt. Op een bepaald moment vernietigt dat de vraag en partijen zullen geneigd zijn alternatieven te zoeken. Daar is niemand in de sector mee gebaat.'