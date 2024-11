Maike Schuh, topvrouw bij chemiereus Evonik: 'Zolang Duitsland geen regering heeft, ontbreekt de zekerheid om te investeren'

De productie in Europa staat zwaar onder druk, de Duitse regering ligt op apegapen en door de verkiezing van Donald Trump is internationale handel onvoorspelbaarder dan ooit. Toch is Maike Schuh, de financieel directeur van het Duitse chemiebedrijf Evonik, optimistisch. 'Natuurlijk is China extreem competitief. Dat zal zo blijven. Maar hier in Europa hebben we nog altijd de beste chemici en ingenieurs, en de kennis.