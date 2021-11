Pascal Vanhalst wil Resilux van de beurs halen

Ondernemer Pascal Vanhalst haalt in overleg met de oprichtersfamilie De Cuyper Resilux van de beurs. Hij heeft daar 471 miljoen euro voor veil. De familie herinvesteert een deel van de forse opbrengst in de producent van pet-voorvormen voor de drankensector.

Nachtelijke verrassing van formaat. De West-Vlaamse ondernemer Pascal Vanhalst wil luidens een mededeling Resilux in twee stappen van de beurs halen.

Hij heeft een akkoord met de familie De Cuyper, de referentieaandeelhouder van Resilux, om haar belang (57,51%) in het bedrijf over te nemen tegen een prijs van 235 euro per aandeel. Dat is een premie van 38,64 procent tegenover de slotkoers van donderdag. Het prijskaartje van dat deel van de transactie loopt op tot 271 miljoen euro.

Resilux Producent van pet-voorvormen voor de drankensector.

voor de drankensector. Hoofdzetel: Wetteren

Wetteren Omzet: 374 miljoen euro

374 miljoen euro Recurrente brutobedrijfswinst: 51 miljoen euro

51 miljoen euro Nettoschuld: 21 miljoen euro

21 miljoen euro Aandeelhouders: familie De Cuyper (57,51%), publiek (42,49%)

Gezien de ondernemer daarmee de drempel van 30 procent overschrijdt, moet hij een verplicht overnamebod lanceren op de rest van de aandelen tegen dezelfde prijs. Dat zal hem nog eens 200 miljoen euro kosten, wat het Oost-Vlaamse bedrijf op 471 miljoen euro waardeert. Dat komt overeen met zo'n negen keer de recurrente brutobedrijfswinst (rebitda) van het bijna schuldenloze Resilux vorig jaar.

Quva, het investeringsvehikel van Vanhalst, gaat de overname in cash betalen. Dat de ondernemer 'zo maar' bijna een half miljard kan op tafel leggen, heeft te maken met een andere deal: de verkoop van zijn belang van 40 procent in de specialist in onderdelen voor vorkliften, heftrucks en landbouwmachines TVH Parts aan D'Ieteren. De autogroep betaalde daar deze zomer 1,17 miljard euro voor.

Niet volledig weg

De familie De Cuyper verdwijnt niet volledig uit beeld na het bod van Vanhalst, want de huidige co-CEO's van Resilux - Dirk en Peter De Cuyper - zullen als onderdeel van de transactie een deel van de opbrengst herinvesteren. Ze krijgen straks 15 procent van het overnamevehikel van Vanhalst in handen en zullen bovendien minstens 12 tot 24 maanden actief blijven als co-CEOs van Resilux.

Na de afsluiting van het verplicht overnamebod, heeft Quva de intentie om een uitkoopbod uit te brengen en om de notering van Resilux op Euronext Brussel te

schrappen.

Zo komt vermoedelijk een eind aan een beurscarrière van 25 jaar (zie grafiek ). Die carrière is vergelijkbaar met die van Sioen, dat dit voorjaar door de familie van de beurs werd gehaald: een verschroeiende start, daarna jaren desinteresse van beleggers. Ook de voorbije jaren bewoog het aandeel weinig, ondanks recordresultaten met dank aan de forse investeringen in de recyclagefabriek in Zwitserland.

Tweede keer, goede keer?

Het bod van Vanhalst is de tweede poging om Resilux van de beurs te halen op vier jaar tijd. In 2017 bereikte de investeringsreus Bain Capital een akkoord om de aandelen van Resilux-familie De Cuyper over te nemen en in een later stadium een overnamebod op de andere aandelen te lanceren. Bain bood 195 euro per aandeel en waardeerde Resilux op 390 miljon euro.

Bain wou Resilux als uitvalsbasis gebruiken om de Europese petflessenmarkt te veroveren en wilde het fuseren met het Britse Petainer, dat een maatje kleiner is dan de Oost-Vlamingen.

De investeringsreus stelde die fusie als voorwaarde om de overname van Resilux in gang te zetten. Maar de Duitse mededingingsautoriteiten lagen dwars en wilden een diepgaand onderzoek voeren om na te gaan of de krachtenbundeling geen verstorende effecten zou kunnen hebben. Bain wou niet op dat oordeel wachten en trok zich terug.