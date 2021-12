Belg wordt CEO van chemiereus LyondellBasell

Peter Vanacker, de Belg die vorige week plots zijn afscheid aankondigde bij het grootste bedrijf van Finland, komt aan de leiding van een bedrijf met 45 miljard dollar omzet en bijna 20.000 werknemers.

Het Finse Neste, de wereldleider in biobrandstoffen op basis van afvalstoffen, maakte vorige week bekend dat het afscheid neemt van zijn topman Peter Vanacker. Noch de Belg noch Neste wenste commentaar te geven op het vertrek.

Nu wordt duidelijk waarom. Vanacker ruilt het Finse Espoo in voor het Nederlandse Rotterdam, waar hij ten laatste in juni volgend jaar aan het hoofd komt van LyondellBasell . De chemiereus maakt dat dinsdag bekend in een persbericht. Vanacker volgt er Bhavesh 'Bob' Patel op, die eind dit jaar met pensioen gaat. Hij was CEO van het concern sinds januari 2015.

'Ik ben verheugd om aan boord te komen bij LyondellBasell op dit opwindend moment. Ik bewonder het bedrijf al lang als een industrieleider op het gebied van technologie, productinnovatie en circulariteit', zegt de 55-jarige Vanacker, die een rijke carrière uitbouwde in de sector. De chemisch ingenieur van opleiding werkte 20 jaar bij de chemietak van het Duitse Bayer en was later CEO bij het Duitse Treofan (verpakkingen) en CABB (fijnchemie).

Joint venture

Het in Nederland gevestigde LyondellBasell is een van de grootste chemie- en plasticbedrijven van de wereld. Over de eerste negen maanden van 2021 maakte het concern bijna 5 miljard dollar nettowinst op ruim 33 miljard dollar omzet. De beurswaarde op Wall Street bedraagt 29 miljard dollar. Voor het volledige jaar 2021 rekenen analisten op een jaaromzet van 45 miljard dollar.

LyondellBasell ontstond in 2000 toen BASF en Shell hun activiteiten in basischemie in een joint venture inbrachten. De kunststoffenproducent groeide snel door basis- en petrochemie overal in de wereld - onder meer bij Solvay - te 'shoppen' bij chemiegroepen die die sterk conjunctuurgevoelige activiteiten kwijt wilden.