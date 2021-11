Ravago doet nieuwe overname in Turkije

De Kempense kunststoffenreus Ravago heeft opnieuw een Turks bedrijf overgenomen. Het gaat om de chemiedistributeur Turkuaz Kimya in Istanboel.

Het nieuws over de transactie van 51 procent van de aandelen van Turkuaz Kimya stond in de Turkse zakenkrant Dünya. Jan Van Camfort, de communicatiemanager van Ravago, wil geen commentaar kwijt. De Tijd kreeg de informatie wel elders bevestigd.

Turkuaz Kimya is een chemiebedrijf, meer bepaald een verdeler van chemieproducten. Het gaat om zeer uiteenlopende producten van allerlei bedrijven, zoals ethyleen, additieven, kleurstoffen, verharders en vertragers. De leveranciers zijn gevestigd in onder meer Nederland, Duitsland, Brazilië en Turkije zelf.

Het is niet duidelijk hoe groot het in 2005 opgerichte bedrijf is. Het vermeldt geen details op zijn website, maar zijn pagina op LinkedIn plaatst het onder de ondernemingen tot 50 werknemers. Omzetcijfers zijn niet te vinden.

Vierde deal

Het is volgens Dünya de vierde keer dat Ravago een Turks bedrijf koopt. De eerste overname dateert van 2013. Daarna waren er transacties in 2014 en 2016. Bij die laatste deal ging het ook om een chemiedistributeur in Istanboel. De Belgische groep heeft eveneens een fabriek in het land, waar EPS (geëxpandeerd polystyreen) wordt gemaakt, dat onder dient voor isolatie en verpakkingen.

De nieuwe overname van Ravago is opvallend, ook al lijkt het maar om een kleine deal te gaan. De Turkse economie kreunt onder een hoge inflatie en een munt in vrije val.