Recticel verkoopt Beka en Lattoflex aan Portugese familie

Recticel casht met de verkoop van merken als Beka en Lattoflex bijna 100 miljoen euro. Daarmee heeft het extra ruimte om zijn isolatiebusiness uit te bouwen.

Recticel heeft een koper gevonden voor zijn afdeling Slaapcomfort. De koper is het Portugese Aquinos, een van de grootste Europese fabrikanten van matrassen en meubelstoffen.

Inclusief schulden betaalt die 122 miljoen euro voor de afdeling. Recticel schat dat de deal in het eerste kwartaal van 2022 afgerond kan worden en netto - na transactiekosten - 97 miljoen euro cash kan opleveren, wat in lijn ligt met de analistenverwachtingen.

Bekaert

Met de verkoop verdwijnen enkele oer-Belgische merken zoals Beka en Lattoflex in buitenlandse handen. De geschiedenis van de matrassenactiviteiten bij Recticel gaat terug tot in de jaren 70.

Recticel lanceerde zijn polyurethaanschuim als alternatief voor verenmatrassen. In eerste instantie produceerde het matraskernen voor derden, en bouwde vervolgens via overnames een eigen merkenportefeuille op. Onder meer Beka, dat geboren werd in de schoot van Bekaert en dat leverancier is van ons koningshuis. Lattoflex kocht het van een familie uit Geraardsbergen. Er volgden overnames in onder meer Zwitserland, Polen en Duitsland en het gamma breidde gaandeweg uit naar pocketveren, boxsprings, lattenbodems en hoofdkussens.

100 Verspreid over Europa gaat de deal over een tiental fabrieken, waarvan twee in ons land die samen goed zijn voor zo’n 100 jobs.

Verspreid over Europa gaat het over een tiental fabrieken, waarvan twee in ons land die samen goed zijn voor zo’n 100 jobs. Vorig jaar was de afdeling goed voor 242 miljoen euro omzet en 17,1 miljoen euro brutobedrijfswinst. Slaapcomfort is al jaren de kleinste en minst rendabele tak van Recticel, ook door de grote concurrentie van e-commercespelers als Emma en Simba.

De kopers: de familie Aquino Recticel verkoopt zijn matrassenafdeling aan Aquinos Group. Dat is een familiebedrijf met uitvalsbasis in Sinde, in het Portugese binnenland ergens tussen Lissabon en Porto. Het maakte sinds de opstart in 1985 een opmerkelijke groei door en haalde vorig jaar een omzet van 370 miljoen euro en telt 3.300 werknemers verspreid over Portugal, Frankrijk en Polen. De familie begon destijds met de productie van stoffen en vullingen voor zetels, en breidde uit naar onder meer matrassen en sofabedden. Vijf jaar geleden kocht het in Frankrijk al het merk Gruhier. Met de Rectical-deal krijgt het er in één klap een Europese merkenportefeuille bij.

Recticel had het verkoopproces begin dit jaar in gang gestoken. De deal moest het sluitstuk worden van de jarenlange metamorfose van het bedrijf. Daarbij werden tal van herstructureringen doorgevoerd en ook de automobielactiviteiten – de productie van autozetels en dashboardhuiden – gingen al de deur uit.

Recticel was opeens schuldenvrij en CEO Olivier Chapelle maakte duidelijk Recticel op twee poten te willen bouwen: isolatie en technische schuimen. Met de grootste overname in de geschiedenis van Recticel – 270 miljoen Zwitserse frank voor het Zwitserse Foampartner – voegde hij daad bij woord en versterkte hij de divisie Engineered Foams.

De divisie Slaapcomfort was niet alleen de kleinste maar ook minst rendabele van de groep.

Intussen heeft Recticel die stap teruggedraaid door de hele divisie voor 656 miljoen euro verkopen aan het Amerikaanse Carpenter. Dat gebeurde niet uit vrije wil. Dat Recticel zich uitkleedde tot een zuivere isolatiespeler, heeft alles te maken met de ongewilde toenadering van Greiner. Die Oostenrijkse groep verwierf via een deal met de holding Bois Sauvage een minderheidsbelang in Recticel en probeert via een overnamebod de Belgische rivaal volledig in te lijven.

Sinterklaas en kerstavond

Zonder Engineered Foams verliest Recticel zijn aantrekkingskracht voor Greiner. D-day is daarom 6 december. Die dag stemmen de aandeelhouders van Recticel over de deal met Carpenter en de feitelijke gifpil tegen de avances van Greiner. Recticel haalt alles uit de kast om de aandeelhouders te overtuigen.

Ook de verkoop van de matrassentak moet nog groen licht krijgen. En omdat alle documentatie tijdig ter beschikking van de aandeelhouders moet zijn, kan dat niet op dezelfde Sinterklaasdag. Daarom komt er een tweede buitengewone aandeelhoudersvergadering (BAV): op kerstavond 24 december.

Bois Sauvage - de holding die zich tot nu in stilzwijgen hult over de deal die de kat de bel aanbond - steunt luidens het persbericht de verkoop van de matrassenafdeling en zal op de BAV vóór stemmen. Het verschil met Engineered Foams is dat de matrassen ook voor Greiner geen strategische activiteit zijn.