Het geboortedorp van het Duitse supermodel Claudia Schiffer is het schouwtoneel van de energietransitie bij het chemiebedrijf Solvay. Het investeert er 150 miljoen euro in het bannen van steenkool in zijn natriumcarbonaatfabriek. ‘Dat moet om in Europa concurrentieel te blijven. Maar nieuwe fabrieken zijn voor de VS.'